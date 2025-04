Eesti keeles ilmus süsteemimõtlemise mõjukaim teos

Donella Meadows (1941-2001) oli Rooma Klubi kuulsa 1972. aasta raporti «Kasvu piirid» juhtiv autor. Tema ja tema kaasautorite toona esitatud hoiatused on osutunud täpseks ennustuseks selle kohta, kuidas pidev rahvastiku ja tarbimise kasv võib kahjustada elu toetavaid öko- ja sotsiaalsüsteeme. Meadowsi töö on näidanud, et piiramatu majanduskasvu püüdlus võib lõppkokkuvõttes destabiliseerida nii kohalikke, piirkondlikke kui ka globaalseid süsteeme.