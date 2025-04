LUGEMISSOOVITUSED LASTELE 4 teost, mis kutsuvad kaasa põnevatele rännakutele

Kui lastelt küsida, millised raamatud neile meeldivad, siis valdavalt vastatakse, et põnevad ja lõbusad. Õnneks on aasta algus toonud raamatupoodidesse nii mõnegi kaasahaarava ja lustliku teose, mida hea sellisele lapsele pihku pista. Vahet ei olegi ju, kas raamatuseiklused toimuvad suvel, sügisel või talvel, kas tegutsemas on üks-kaks last või on neid lausa suurem kamp, kas seigeldakse ajaloolistel radadel või tänases maailmas – peaasi, et oleks seiklus ja et saaks natuke nalja ka. Seda niikuinii, et tegelaste apsakatest, aga ka vaprusest ja ettevõtlikkusest on midagi kõrva taha panna.