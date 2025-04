RAAMAT Hitleri ebaterved huvid, mis jäid avalikkuse eest varjatuks

Teise maailmasõjaga on seotud ohtralt vandenõuteooriaid. Nii ohtralt, et koguni teist maailmasõda ennastki on nimetatud vandenõuks. Valitsused kasutasid sõja võitmiseks kõiki saadaolevaid vahendeid: varjatud atentaadikatseid, pööraseid salamissioone, kinnimätsimisi. Luureagentuurid olid pettemanöövrites ülimalt osavad, nad levitasid laialdaselt valeinfot ja õhutasid kõikvõimalikke kuulujutte. Sõjaajaloolane Alexander Macdonald kaevub raamatus «Teise maailmasõja vandenõud» tõenditesse ja püüab välja selgitada, mis neis lugudes on tõde, mis fantaasia.​ Loe raamatust katkendit!