«Ma nägin endast mitmeid pilte. Voodis kõhuli, magavana, iga kord erinevate võõraste meestega»

Caroline Dariani raamat «Ma ei kutsu sind enam isaks» jutustab ühest kõige grotesksemast juhtumist, mis viimastel aastatel Prantsusmaad ja kogu maailma šokeeris. See on tütre vaatepunktist kirjutatud lugu mehest, kes pikki aastaid uinutas oma naist, kutsus võõraid mehi nende koju ja filmis vägistamisi. Raamat on südantmurdev tunnistus sellest, kuidas Darian sai teada, et tema isa oli kurjategija.