UUS RAAMAT Prantsuse menuk «Mona silmad» õpetab nägema kunsti ja maailma sügavust

Thomas Schlesser, «Mona silmad». Foto: Raamat

Raamatu peategelenae Mona on 10-aastane tüdruk, kes kaotab üheks tunniks nägemise, ning arstid kardavad, et ta võib peagi pimedaks jääda. Tüdruku kunstihuviline vanaisa proovib probleemile omamoodi läheneda: ta hakkab koos lapselapsega salaja Pariisi suurimates muuseumides käima. Igal kolmapäeval külastatakse koos kas Louvre’it, Orsay või Beaubourgi muuseumit, kus erinevalt paljudest teistest külastajatest vaadatakse iga kord ühtainust teost. Viiskümmend kaks nädalat ja viiskümmend kaks suurmeistri tööd – vanaisa kirjeldused on elavad ja harivad, koos uuritakse teost, mõtestades samal ajal peale kunsti ka elu. Üheskoos kogevad Mona ja tema vanaisa erinevaid emotsioone, nii lummust kui ka kurbust. Vaadates maailmakuulsate meistrite töid Botticellist kuni Basquiatini avastab Mona mitte ainult kunsti jõu, vaid ka suuremeelsuse, kahtluse, melanhoolia, kaotuse ja mässu tähenduse.

Raamatus on ka lugejal võimalus vaadata kahel värvilisel poognal neid 52 kunstiteose reproduktsiooni Louvre’i, Orsay ja Beaubourgi muuseumist.

Thomas Schlesser on Prantsusmaal Antibesis asuva Hartung-Bergmani fondi direktor. Ta õpetab kunstiajalugu Pariisis École Polytechnique'is ning on mitmete aimekirjandusteose autor, mis käsitlevad kunsti, kunstnikke ning kunsti ja poliitika suhteid 20. sajandil. Ta on Cabaret L’Écluse’i rajaja André Schlesseri, tuntud kui Dadé, pojapoeg.