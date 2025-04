«See on lugu naistest, kelle on ühiskond sildistanud halbadeks emadeks ning kes saadetakse kooli, et õppida, kuidas olla head emad. See on samal ajal nii absurdne kui ka ehmatavalt tõetruu lugu, mis paneb mõtlema, kuidas me ühiskonnana naistesse suhtume. Eriti soovin, et seda raamatut loeksid ka mehed.»