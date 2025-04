Prantsusmaal valiti aasta kirjanikuks kunstiajaloolane, kelle romaanist sai rahvusvaheline sensatsioon

7. aprillil Pariisis toimunud kirjandusauhindade galal Trophées de l'édition 2025 pälvis aasta autori tiitli seni avalikkusele tundmatu kunstiajaloolane Thomas Schlesser. Tunnustuse tõi talle debüütromaan «Mona silmad» (originaalis «Les Yeux de Mona», 2024), millest on kujunenud rahvusvaheline menuk. Romaan on tõlgitud 37 keelde ning selle müüginumbrid ületavad 600 000 eksemplari.

«Mona silmad» räägib 10-aastasest tüdrukust Monast, kes kaotab üheks tunniks nägemise. Arstid ei leia selgitust ja kardavad, et tüdruk võib jääda päriselt pimedaks. Monast hooliv vanaisa, kirglik kunstihuviline, otsustab võtta appi omaenda meetodi – koos lapselapsega külastavad nad igal kolmapäeval Pariisi kuulsaid muuseume ja keskenduvad korraga vaid ühele teosele. Nii saab alguse 52 nädalat ja 52 meistriteost kestev rännak, mis avab Monale mitte ainult kunsti, vaid ka elu ja selle tähenduse.

Romaanis leidub ka kaheksa värvipoognat, millel on reproduktsioonid kõigist teostest, mida tegelased muuseumites vaatlevad. «Mona silmad» on leidnud tee Prantsusmaal ka kooliõpikute vahele ning seda on võrreldud Jostein Gaarderi filosoofilise romaaniga «Sofie maailm».