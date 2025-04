LUGEMISSOOVITUSED Kaks raamatut, mis keeravad aju kruvid kenasti pingule

Jukka Parikka teeb tõhusa triki – laseb masinahuvilistel vaadata inimese kui masina sisse. Ja mis sest/meist kõik saanud on. Tõsi on: masinad me oleme. Masinad on ka muud ilmaelukad. Kui enamik maailma elukaid on suht koht monofunktsionaalsed aparaadid, siis inimesel pole peale aju suurt millegagi hiilata. Ei saanukski palmi alt välja, kui mõtlema ei hakanuks. Iga elajaloom oskab mingit nõksu sada korda paremini kui inimene, me suudame paljast peast vaid toitva palmi all ellu jääda ju, pole meil karvanahka ega kuriküüsi. Ainult aju anti, ja pika maa jooksmise võime. Tegime endast parema, mitmetoimelise masina kui teised me ümber. Ja nüüd oleme välja mõelnud värkmürki, mis meist endist üle käima hakata võib. Võib-olla. Seda, mismoodi masin on loom, inimene biomehh ja kas/kuidasi inimloom masinaga, ühis- ja tehismõtlusega läbi käia võib, kirjeldab Jussi Parikka vägagi hirmutavalt ja armastavalt. Olgem aparaadid, armastagem ligimest nagu iseend. Esmalt õppigem endisse armuma. Dopamiinid, endorfiinid, mutter, kruvi, vankrimääre… Armumus on armastuse hakatus, ent armastus nõuab harjutamist ja pühendumust. Aju ja aru ja aja kruvide käändumist.