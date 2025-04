LUGEMISSOOVITUSED Sinijärv soovitab kahte head krimkat, mis naksavad kinni ega lase lahti

Charlotte Link, «Petetu». Foto: Raamat

Kummaline kolb. Saksa kirjanik ja väidetavalt tõhus müüvikutar. Lugu aga on turvalisse Britanniasse toodud-viidud nõnda, et kui ei teaks, ei mõistaks kahtlustadagi. Mis siis. Aeg ja ruum on kirjanikule painutada antud, lahmerdatagu nagu torust tuleb. Ja tuleb. Üks paremaid viimaste aastate krimivikke tuleb. Seob end sõlme ja üritab lahti harutada, näitab lolle inimesi ja täitsa tavalist käitumust, veenab, et nii-naa võinukski värk ju juhtuda. Mitu lugu segastes puserikes, ometi rigarägale vaatamata heas mõttes lahenduv ja jätkusuutlik värk. Vana paadunud põnevikusõbrana lähenesin loole teatava skepsisega, ent väljusin rõõmsal meelel. Tihe, tugev ja tükati tume tekst, mis ei mõju punnitatuna. Raamat, mis naksab kinni ega lase lahti. Järelikult hea.

Karin Smirnoff, «Ilvese küünised»​. Foto: Raamat

Smirnoffi järjekordsest jätkukast ei tohiks soovitamise rubriigis üldse kirjutada. Kuigi hea tehnilise mine(vi)kuga krimivik ta kaheldamatult on ja Stieg Larssoni omaaegsele fenomenile jääb teadlikult alla. Üldse – soovitangi huvi pärast lugeda, kuidas võib raamatut teha lihtsalt selleks, et müüvat ühikut kokku monteerida. Võib esimese viiekümne lehekülje sisse kokku paisata kogu maailma lollused ja kütta edasi. Kui lugu hoiab end koos – ja hoiab – siis tohib ju tänaseks (loodetavasti) põrmu varisevad ideoloogiad kõik ja korraga esile tuua ning nende varal rahulikult raha teha. Ma ei viitsi lolli jutu peale ammu enam vihastada, aga head põnevikku naudin küll. Rootslased tulevad mürinal kõik, las neil olla siis see arusaamatu rumalpoolsus kangiga küljes. Stieg Larsson keerleb pööritsi hauas, aga ise ta algust tegi ja vahtigu nüüd tagajärgedega vastastikku.