POLITSEINIKUNA VANGIS «Ahistamine oli alanud, siinne reaalsus selgeks tehtud. Maha nottimine tähendas tapmist»

On 2020. aasta teine jõulupüha. Carl Mørck istub, käed raudus, vangla poole suunduva politseiauto tagaistmel ja on sügavas masenduses. Naelapüstoli juhtum on ta 15 aastat hiljem lõpuks kinni püüdnud, pikk süüdistuste nimekiri ähvardab hävitada mehe elu ja karjääri. Kolleegid on talle pettunult selja pööranud ning sõpru ja pereliikmeid ei lubata teda vaatama. Vanglas on tema elu endise politseinikuna ohus; ja asi läheb veel hullemaks, kui keegi lubab maksta miljoni tema tapmise eest. Kellel on vaja tema surma?