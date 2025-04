Kirjastaja Dea Oidekivi ning Lugemine on lahe kogukonna ellukutsuja Monika Kuzmina on raamatuaasta puhul viimas läbi erilist lugemiskampaaniat, mille eesmärk on jagada tähenduslikke lugemissoovitusi inimeselt inimesele. Milliseid raamatuid Eesti inimesed loevad ja milliste raamatute kohta on nad valmis head sõna levitama? Siin on kümne inimese isiklikud soovitused – teosed, mis on neid liigutanud, õpetanud või pannud maailma teistmoodi nägema.