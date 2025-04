Pärast pikka ootamist ilmus uus «Näljamängude» sarja raamat

12. ringkonnas püüab Haymitch Abernathy võimalikult vähe mõelda oma šanssidele. Tema jaoks on tähtis see päev vaid üle elada ja armastatud tüdrukuga koos aega veeta.

Kui loosirattast tõmmatakse Haymitchi nimi, purunevad kõik tema unistused. Perest ja armsamast eemale rebituna sõidutatakse ta Kapitooliumi koos 12. ringkonna kolme ülejäänud tribuudiga: sundkäitumisega šansimeistri, linna kõige snoobima tüdruku ning väikese sõbraga, kes on talle otsekui õe eest. Mängud algavad ja Haymitch mõistab, et tema kaotus on juba ette määratud. Ometi tõmbab teda võitlusse … ja ta tahab, et selle võitluse kaja kostaks surmavast areenist palju kaugemale.