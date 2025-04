Epp Petrone: mulle on see raamat õppetund nii kirjutaja, toimetaja kui kirjastajana

Mulle on see raamat õppetund nii kirjutaja, toimetaja kui kirjastajana. Lugude jutustamise struktuur on väga oluline! Ja lugeja soovib võimalust end unustada ja looga täiega kaasa minna, mitte sealt pidevalt välja tõmmatud saada. On teatud lugejatüüp, kellele novellid-lühijutud ei meeldi, sest nad lõppevad liiga kiirelt ära. On ka lugejatüüp, kes lühijutte armastab-tolereerib, aga nende lugemisse sisenebki ta teadmisega: siin on palju pisikesi jutte, üks lõppeb, teine algab. Myraka matkaauto-raamatus on korraga nii pikk jutt kui palju lühijutte. Vabalt oleks võinud teha kaks kompaktset raamatut, see on minu arvamus.