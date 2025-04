Räppar Doechii soovitab 8 raamatut naisetele, kes otsivad inspiratsiooni, mitte heakskiitu

Sophia Amoruso mälestusteraamat «#Tegijatüdruk» on Doechii jaoks kui käsiraamat neile, kes plaanivad alustada oma äri või on juba esimesed sammud teinud. «See on tõesti-tõesti hea raamat,» ütleb ta ja lisab, et see sobib nii alustamiseks kui ka eneseusu kasvatamiseks. Amoruso aus ja otsekohene stiil räägib palju otsustavusest ja paindlikkusest. Need on omadused, mis sobivad ka muusikatööstuses ellujäämiseks.