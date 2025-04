«Meil ei ole leibagi kodus! Ja sa räägid mingist nätsust?» Davidjantsi lühilood viivad lugeja ajas ja ruumis rändama

Sageli juhtus, et raha jäi ikkagi puudu. Nagu kiuste saime kahe peale kokku näiteks nelikümmend viis senti – ja siis sõltus kõik juba putkamüüjate headusest. Headusega oli nii ja naa, vahel oli, aga enamasti mitte. Ühel pimedal ja vihmasel sügisõhtul, kui me taas üksmeelselt ringi lonkisime, jõudsime taas putka juurde. «Küsi sina,» ütles Helina. «Miks mina? Küsi ise!» nuiasin ma vastu. «Küsime korraga.» Ja juba me rüselesime luugi ees: «Meil on ainult nelikümmend viis senti, rohkem ei ole, see on kogu raha, mis meil on. Kas me võime saada nätsu?» Ja õnn naerataski meile! Kõvasti mukitud müüja vaatas meid tülpinud näoga ja ometi reetis miski tema ilmes nõusolekut. Nihutasin sendid lootusrikkalt naise poole – ja tema tõmbas need endale, kõlinaga kukkusid need kassaaparaati. Hetk hiljem poolitas Helina hammastega ettevaatlikult nätsu. See oli kivikõva, pealt valge, justkui puuderdatud, aga pooleks hammustades tumeroosa. Tundsin magusat maitset ja joovastust. Teadsin ka, et kui nätsu mõnda aega suus hoida, saab seda juba varsti närida. Aga mitte liiga ruttu, sest Helina juba ükskord murdis hamba.