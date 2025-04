Lugu kirejumalast, kes iseenda noolega pihta saab

Psyche on Mükeene kuninga tütar, kellele oraakel juba enne tema sündi ennustas, et ta alistab koletise, keda isegi jumalad kardavad. Eros on iidne kirejumal. Nende teed ristuvad, kui printsessi ilu võrreldakse Aphrodite omaga ning vihane jumalanna otsustab neiule needuse peale panna, kasutades selleks ühte Erose nooltest. Kirejumalal õnnestub enne selle teele saatmist iseend kriimustada, nii et koorem ühes kõrvuni armumisega langeb tema kaela.