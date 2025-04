RAAMATUSOOVITUS See romaan jääb lugejat saatma ka pärast raamatu sulgemist

Elu põhjamaal on raske, aga pikk. Kahe naise elude kaudu räägib Katja Kettu meile lummava loo. See kannab meid läbi Soome ajaloo aastast 1918 kuni tänapäevani, 21. sajandi kahekümnendatesse. Nende keeruliste aastate ühte romaani panemine on paras vägitöö. Nii peabki valima, kelle lugu jutustada, kelle silmade kaudu toimuvat vaadelda ja kelle suu läbi rääkida.