KRIMIROMAAN «Konteineris polnudki nii palju surmalehka. Seal haises meeleheite järele»

Ilmunud on Lilja Sigurðardóttir​i emotsionaalne, käänuline ja erakordselt pingeline «Valev kui lumi», mis on haarava, auhinnatud «Áróra»-sarja kolmas raamat. Selles jõuavad koduranda kuriteod, mis on pandud toime Islandist palju kaugemal. Varem on sarjas ilmunud «Jäine päike» ja «Punane kui veri».