«Nii geniaalne, et suu jääb lahti. Ma pole väga-väga ammu midagi nii head lugenud.» Just nende sõnadega kirjeldab New York Timesi menukite autor Lucy Foley romaani «Kummaline Sally Diamond». Seda vapustavat ja närvekõditavat psühholoogilist põnevikku peetakse Iiri kirjaniku Liz Nugenti parimaks teoseks.