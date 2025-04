Värske hooga lugu maalt, kus võib jalutades päris teemante leida

Nagu ütleb suur Stephen King, lugeja peab autori häälega harjuma ja autor peab oma häälele kindlaks jääma, igas raamatus sünnib oma hääle universum. Johanna on autor, kellele meeldib meenutada lapsepõlve ja «noorusiga» (jutumärkides, sest ta on raamatu alguses umbes 17 ja raamatu lõpus umbes 24). Ta kasvupere on laste- ja loomarikas ning natuke hull. Ma täiesti suhestun, ka minu tütar on sügavkülmast jäätisekarbist jäätise asemel midagi muud leidnud! Tegu on demokraatliku perekonnaga, vahepeal nimetab autor ema emaks ja isa hoopis Maarjaks ja Krisiks, nii et mul lugedes tekkis segadus, et oot, kes need veel on. Ka mõni neist «meil juhtus vanasti nii» kõrvalepõigetest tegelikult häiris mind, sest oleks tahtnud olla rohkem kohapeal: milline see Belgia (tudengi)elu siis on? Aga kõige häirivamaks osutus hoopis üks õõvastav lugu Hiinast!