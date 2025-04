Marge Karu: kui soovid leida armastust, alusta kõigepealt iseendast

On loomulik, et see, mis toimub meie ümber, hakkab mõjutama ka kõike seda, mis toimub meie sees – uudised, teiste inimeste arvamused või hirmud – neil kõikidel on meile suurem mõju, kui esialgu arvatagi võiks. Raamatute «Ole ise enda elu looja» autori Marge Karu sõnul on seda aga võimalik teadlikult muuta. «Ära tee kõike seda, mida näed või kuuled, enda omaks. Sageli on need lihtsalt ühisteadvusest pärit mustrid, mis tahavad meie tähelepanu ja energiat.»