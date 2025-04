Eesti kauneimate raamatute seas hinnatud teos pälvis Bologna raamatumessil auhinna

Talking Pictures on koostööprojekt, mille partneriteks on BolognaBookPlus, Hamelin ja Steven Guarnaccia. See uurib kaasaegse rahvusvahelise visuaalse raamatu kultuurilist tähtsust ja kestvat mõju. Projekt loodi 2018. aastal koostöös Bologna lasteraamatumessi ja Publishers Weeklyga, kui toimus esimene New York Rights Fair. See hõlmab messiaegset näitust, seminari ning auhinda parima visuaalse raamatu eest.