Prima Vistale tuleb tunnustatud soomerootsi kirjanik Kjell Westö

Kjell Westö sündis 1961. aastal Helsingis ja debüteeris 1986. aastal kirjanikuna. Ta on nii silmapaistev soome kirjanik kui ka üks väljapaistvamaid rootsikeelse kirjanduse esindajaid romaani žanris. 2006. aastal tunnustati Westöt Finlandia ja 2014. aastal Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinnaga. Tema teoseid on tõlgitud enam kui 20 keelde ning mitmed romaanid on seatud lavale, ekraniseeritud või kohandatud telesarjadeks.