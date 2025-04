VIDEO Kirjanik soovitab teost, mis uurib: kel on tegelikult õigus ennast eestlaseks nimetada?

«See teema on mulle väga südamelähedane,» märgib Ferreira. «Olen üle poole oma elust elanud väljaspool Eestit ja ikka ja jälle küsin endalt, mis rahvusest ma siis tegelikult olen.»

Ene Sepp, «Eestluse valem». Foto: Raamat

Ta tunnistab, et on isegi mõelnud, kas tal on veel õigust ennast eestlaseks nimetada. Ene Sepa raamat peegeldab kirjaniku sõnul just neid sisemisi kõhklusi ja küsimusi. «Kirjanik Ene Sepp on selles raamatus oskuslikult püüdnud seda valemit lahti mõtestada, tuues välja erinevaid küsimusi ja vaatenurki, kuid lõpuks jääb selgus ikka tabamatuks,» tõdeb Ferreira.

Peategelane Robert püüab raamatus samuti aru saada, mis teeb meist eestlase. «Kas selleks on vaja sünnimaad, vanemaid, keeleoskust, passi või hoopis traditsioonide ja kultuuri jälgimist?» küsib Ferreira.

Tema enda pere on seda teemat palju arutanud ja jõudnud ühisele arusaamale. «Rahvuse määrab ennekõike see, mida sa oma südames tunned. Rahvus on tunne ja identiteet, mida keegi teine ei saa sinu eest määratleda,» ütleb ta.

Video autor on Jassu Hertsmann ning see on filmitud Oskar Lutsu nimelises Tartu Linnaraamatukogus.