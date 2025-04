Eradetektiiv Kitt Hartley valmistub just koos kaksikõega Šotimaale puhkusele minema, kui tema ukse taha ilmub kruiisilaeval meelelahutajana töötav Errol Jackson. Mees toob uudise, et endine salakaubitseja ja Kitti vana sõber Bryce on tapetud: tema kuulihaavaga surnukeha uhtus meri kaldale Flintbrimi majaka juures.