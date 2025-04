Genfi järv, 1951: Delphine vaatas mehele otsa, puudutas sõrmeotstega ta põske ja suudles teda. Safiiridega tiaara sädeles nende kõrval. «Jah,» sosistas ta viimaks mehele. «Ma abiellun sinuga, Florian. Kui sa leiad selleks võimaluse, siis ma luban, et abiellun sinuga.»

London, olevik. Georgia hoiab haruldast roosat safiiri peopesal ja silmitseb sädelevat kivikest hommikuvalguses. See jäeti talle Hope’s House’i, mis oli hooldekodu vallalistele emadele, kelle beebid anti lapsendada. Kuidas on see seotud tema suguvõsa minevikusaladustega?