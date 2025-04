Kirjastaja soovitab 4 ülimalt nauditavat romaani, mida kevadel nautida

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Sally Rooney on tõelise tähelennu teinud iiri kirjanik. Teda on nimetatud nüüdisaja üheks tundlikumaks ja terasemaks vaatlejaks. Juba tema esimene romaan «Vestlused sõpradega» pälvis ohtralt tähelepanu. Tõeline menu tuli teise raamatu «Normaalsed inimesed» ilmumisel. Rooney neljas romaan «Intermezzo» jutustab kahe venna vahelisest suhtest.

«Paradiisiaed» on liigutav, intelligentne ja kurbnaljakas lugu neljateist-aastasest Billiest ja tema perekonnast. Billie, kelle nimi on tegelikult Erzsébet, elab oma südamliku ning mängulise ema Marikaga kasinalt ühes korrusmajas. Siis saabub neile soovimatu külaline, emapoolne vanaema Ungarist, ning kõigi elud pööratakse pea peale. «Paradiisaed» on lugu emadest, tütardest ja vanaemadest, identiteedist, kaotusest ja suureks kasvamisest.