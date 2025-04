Sinijärv soovitab lugemist: raiuge mürgiseimate taimede raamat peakolu sisse!

Eesti Üliõpilaste Seltsi albumid on alati eriskummalised ja ergastavad, ent vaieldamatult väärtuslik lugemisvara. Poest ei pruugi noid leidagi, raamatukogudesse tulekuks põhjust seda enam. Jah, siin on Seltsi ja ta vaieldamatu kultuurilise tähenduslikkuse teemalisi lugusid läbi kolme sajandi aja. Ja on täieliselt tänaseid tekste ja on naljaheidet ja on mida kõike veel. Ühe poolteistsada aastat kasvanud ja kasvatanud seltskonna ülestähendus ühes aastas pakub igaühele midagi. Tean, et see kõlab pahasti (et mitte kellelegi mitte ridagi) – aga EÜSi puhul ei kõla. On lahe ja äge, kuidas vägagi vastuoksikute mõtteviisidega inimesed ühtede-samade kaante vahele vennalikult ära mahuvad. Nimepillamist tegema ei hakka, vandenõuteoreetikud ja Seltsi avalik koduleht saavad sellega vägagi toime.