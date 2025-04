Raamat, mis sobib messile, aga kas ka lapsele?

Soovisin seda raamatut kätte võtta osaliselt ilmselt seetõttu, et olen ise kirjutades samale küsimusele vastust otsinud enda lasteraamatus «Suure inimese tunne», mina tegin seda küll jutuvormis, tegelaste abiga. Kokkulangevusi tegelikult on küll: see tunne, et laps justkui ootab midagi, uut maailma, mis on teistmoodi kui lapsemaailm; ja samas teadmine, et lapsed ja täiskasvanud on ikkagi paljudes asjades ühtemoodi. On ka võimalik valida, otsustada: südames mitte kunagi suureks saada.