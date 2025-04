Asi, millega just prantslased kirjanduses nii hästi hakkama saavad

Mona jääb tunniks ajaks pimedaks ja kuna ei ole selge, mis selle põhjustas, algab arstide ja uuringute kadalipp diagnoosi leidmiseks. Õhus ripub reaalne oht, et varem või hiljem jääb tüdruk pimedaks.

Appi võetakse ka lastepsühholoog, kelle juures tüdruk aasta jooksul korra nädalas käima peab. Psühholoogi leidmise ja tüdrukuga tema juures käimise usaldavad vanemad Mona vanaisale. Ainult et psühholoogi juurde tüdruk ei jõuagi, hakkab hoopis vanaisaga muuseumides käima. Igal nädalal räägib kunstihuviline vanaisa lapselapsele ühest teosest, aga seda tõeliselt põhjalikult. Vanaisa Henry ei räägi ainult maalist ja kunstnikust, ta põimib oma lugudesse kilde ajaloost, kunstiajaloost, teadusest ja kirjandusest. Igas teoses on peidus õppetund eluks, mille juurde vanaisa lapselast väga leebelt suunab.

Thomas Schlesser, «Mona silmad». Foto: Raamat

Vanaisa ja Mona tegemiste taustal on tüdruku vanemad ja klassikaaslased, neilgi on oma probleemid, mis küll ajapikku lausa kadestamisväärse lihtsusega lahenevad. Mona ise on seejuures väga varaküps kümneaastane nii oma arusaamisega probleemidest kui teadmistega ajaloost.

Väga oluline tegelane on Mona vanaema Colette, kes on küll juba aastaid surnud, aga tüdruku mälestustes ometi elav. Millegipärast ei taha ei vanemad ega vanaisa Colette’ist ja eriti tema surmast üldse rääkida. Temaga on seotud mingi saladus, mis loo edenedes lahti hargnema hakkab. Kunstiajaloo kõrval oligi see minu jaoks kõige huvitavam liin.