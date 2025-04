Traagiline lugu, mida on ometi mugav ja kerge lugeda

«Meie olud on olnd üpris segased. Kui nõnna läbi mitme aastakümne vaadata, siis kord tahtsime venelaste hõlma alla, kord säält ää, kord oli Soome Stalini lummuses ja järgmisel hetkel juba Hitleri all. Ja siis tuli veel noid relvavendi, saksmanne, püssiga välja ajada. Üks isevärki sekeldamine kõik, ja kui keski on siin kaotajaks jäänd, siis Soome rahvas ja iga pere, kel poeg ribadeks kas kaevikus vai kambrinukas.»

Mõnda aega võib lugeda Kirjaniku ja Peabossi osa «puhtalt lehelt», viimaks saab uudishimu siiski võitu. Inimlik, ma leian, sest küsimused ju tekivad. On see kättemaksuromaan alatult käitunud Peabossile? Tundub nii. On see eneseõigustusromaan Peabossi käitumise tõttu sündinud Kettule mitteomaselt ebaõnnestunud Kodanlase poja elulooraamatule? Tundub ka seda. Ma ei tea, kas ja millist järellainetust see Soomes esile kutsus, ent siit kaugema mätta otsast vaadatuna on sellisesse vormi valatud lugu mugav ja kerge lugeda. Seda võib võtta kui väga head ilukirjandust, aga ka kui kellegi eluloosugemetega traagilist lugu.