Tartu lastekirjanduse auhinna võitis haaravalt kirjutatud ja mitmekihiline teos

Žürii otsus oli üksmeelne ning teos eristus žüriiliikmete hinnangul erilise teemakäsitluse ja hea loetavuse poolest. «Triinu Laane «Poiss ja papa» on haaravalt kirjutatud mitmekihiline mõtlemapanev raamat. See käsitleb helgelt ja lapsepäraselt paljusid olulisi ja veidi keerulisi teemasid nagu põlvkondadevahelised suhted, surm ja elu nautimise oskus. Sümpaatne on autori julgus kasutada eestikeelses tekstis võru keelt ja väljendada seeläbi uhkust võru murde üle. Triinu Laane teksti ja Anne Pikkovi piltide vahel valitseb eriline harmoonia,» sõnas žürii esimees Helena Koch.