Eesti keeles ilmub esmakordselt lasteraamat, mida on Ungaris välja antud juba 17 trükki

Teos kirjeldab südamlikult ja humoorikalt lasteaiatee algust ning igapäevaseid vahejuhtumeid, rõõme ja muresid, mis lapse jaoks suure muutusega paratamatult kaasas käivad. Kuidas uues koha täitsa ise hakkama saada, kuidas leida rühmas oma koht? Aegamööda kasvab julgus, tekivad sõbrad, iga päev on kui seiklus. Autor on suurepäraselt tabanud laste mõtteviisi ja olemust, tekstist kumab läbi tema soojus ja poolehoid laste vastu. Raamatut on Ungaris välja antud juba 17 trükki. Eesti keeles ilmub see esmakordselt. Sobib lugemiseks nii suurtele kui ka väikestele.

Éva Janikovszky teoste lahutamatuks osaks on saanud László Réberi lustakad ja äratuntava kunstnikukäekirjaga illustratsioonid.

Éva Janikovszky, «Käin juba lasteaias». Foto: Raamat

Éva Janikovszky (1926–2003) on armastatud kirjanik nii kodumaal Ungaris kui kaugemal. Tema lustakad lasteraamatud on rõõmustanud põlvkondade kaupa igas vanuses lugejaid. Sagedaseks motiiviks on lihtsad igapäevased olukorrad, mis tekitavad igas peres äratundmist. Ta kujutab elulisi hetki veenvalt, täpselt ja kaasaelamisega, luues mängulise ja helge atmosfääri.

Eelkõige on ta tuntud lastekirjanikuna, kuid on kirjutanud ka noorteromaane ning päevakajalisi vesteid, kokku üle 30 teose. Tema raamatuid on tõlgitud enam kui 35 keelde. Éva Janikovszky kõige tuntumad teosed «Kui ma oleksin suur», «Minuga juhtub alati midagi» ja «Usu või ära usu» on eestindanud Aino Pervik ning neidki on eesti keeles välja antud mitu trükki. Lisaks on tema teoste põhjal valminud filme, lavastusi ja kuuldemänge.