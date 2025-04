Kevad on aeg, mil loodus ja elu ise tuletavad meelde üleminekute ilu ja valulikkust. Melinda French Gatesi värske raamat «The Next Day» (Järgmine päev) on pühendatud just sellistele hetkedele: uudsusest tekkivale hirmule ja kahtlustele, aga ka lootusele ja võimalustele. Raamatus jagab Bill Gatesi endine abikaasa esimest korda nii avameelselt isiklikke lugusid oma elust, pakkudes lugejatele nii tuge kui ka äratundmist.

Melinda tõdeb, et raamatute kirjutamine oli tema jaoks ise samuti muutuse ja kasvu protsess. «Raamatud on õpetanud mulle palju teiste kultuuride kohta. Nad on tutvustanud mulle vapraid ja inspireerivaid inimesi. Kui autorid avavad oma teostes elu, aitab see mul paremini mõista ka enda oma,» märgib ta. «Just seda ma lootsin saavutada ka «The Next Day’ga», et inimesed leiaksid minu lugudest midagi, mis toetab neid omaenda teekonnal.»