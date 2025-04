Sinijärv soovitab: mõnes mõttes oli see raamat pettumus, aga...

Ah, kui hea on alustada soovitust sõnadega, et mõnes mõttes oli see raamat pettumus. Ootasin ägedaid semujutte, aga sain leinaga looritet armastusloo. Õnneks oli lugu vaimustavalt heaste kirjutet. Teine maailm, teistmoodi inimesed, aga natuke tahan võrrelda äsja tutvustet Märten Krossi romaaniga. Teatav insulaarsus ja teatav isekesksus, teatav tunne, et no mida ma loen nüüd ühe tüübi sisejura ühes imelikus ilmaotsas – ja just siis astub vahele Kirjandus või õigemini see vaim, mis kas teeb või ei tee ühest tekstist väärtusliku lugemisvara. Kummaski raamatus on omad (ja natuke samad) teemad, mis seesmises intensiivsuses varjutavad ülejäänu. Teisel lugemisel ent hakkabki mängima just see ülejäänu. Esimesed viiulid on jo klaarid; nüüd on aeg orkestrit kuulata.