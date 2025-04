Kati Torim uue raamatu esitlusel: peame oma lugudest lahti laskma, sest siis hakkab elu juhtuma

«Neid lugusid, mida me iseendale räägime, ei ole tegelikult olemas. See on ka raamatu «Minapildi restart 2.0» peamine idee – me peame lahti laskma kõikidest nendest lugudest, sest just siis hakkab elu juhtuma,» rääkis Torim raamatuesitlusel.