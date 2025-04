Saksa kirjanik Klaus Modick kutsub Prima Vistal Eduard von Keyserlingi avastama

Saksa kirjanik ja tõlkija Klaus Modick (s. 1951, Oldenburg) on avaldanud mitmeid kultuuriloolisi ja biograafilisi romaane. Prima Vistal on tähelepanu keskmes romaan «Keyserlingi saladus» («Keyserlings Geheimnis», 2018), mille üheks tegevuspaigaks on Tartu. See on romaan baltisaksa päritolu kirjanikust, saksa kirjanduse impressionistist Eduard von Keyserlingist (1855–1918). Kuramaal sündinud Keyserling õppis 1875-1877 tollases Dorpati ülikoolis õigusteadust ning tema kogu elu kiivalt hoitud saladus on seotud just Tartus veedetud aastatega.