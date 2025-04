UUS RAAMAT Lihtne tehnika, mis aitas kuulsal podcasteril end põhjast üles töötada

Eesti keeles on ilmunud Mel Robbinsi rahvusvaheline bestseller «Viie viskamise harjumus». See ei ole raamat unistuste visualiseerimisest ega edukate hommikurutiinide kultusest, vaid on lihtsast, kuid mõjusast harjumusest, mis aitab sul iseendale iga päev veidi rohkem kaasa elada.