Raamatus on juttu paljudest suure missioonitundega töötanud inimestest, kes on aastakümneid eesti muusikat hoidnud ja edendanud. See on järjepidevus, mis on kandunud tänasesse päeva ja mis loodetavasti jätkub sama viljakalt ja tõhusalt ka tulevikus. Teoses näeme eesti ajalugu läbi heliloojate ja muusikateadlaste prisma – nende ettevõtmiste, väärtuste, probleemide, hirmude ja edasikestmise. Tekstide ja rohke illustratiivse materjali vahendusel jõuab lugejani ülevaade eesti muusika ajaloost, esteetikast ja olulisematest stiilidest.