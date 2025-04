MÜSTEERIUM Juhuslik õnnetus või hoolikalt planeeritud mõrv?

Ari Thór Arason on nüüdseks politseiinspektor, kuid tema eraelus on endiselt probleeme: ta on lahus koos nende kolmeaastase pojaga Rootsis elavast kallimast. Ta peaks saabuvad pühad veetma koos oma poja ja tolle emaga, kuid nende plaanid seab ohtu lähenev tugev lumetorm, ning õhus on tunda kõhedust tekitavat külma.