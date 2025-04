Algas Põlvepikuraamatu konkurss väikelastele mõeldud pildiraamatute käsikirjadele

Kirjastuse Päike ja Pilv juhi Katrin Reinmaa sõnul on kümnendat korda toimuv konkurss oluline platvorm kvaliteetsete pildiraamatute loomiseks. Osalema on oodatud juba kogenud autorid ja illustraatorid, kuid see on suurepärane hüppelaud ka alustajatele. «Iga konkursiga kaasneb ootusärevus – milliseid uusi ideid ja vormikatsetusi loojad meile seekord esitavad? Soovime julgustada autoreid katsetama ja oma lugu pildiraamatuna ellu äratama.»

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. september 2025. Käsikirja maksimaalne maht on 1000 sõna ning sellega koos tuleb esitada vähemalt viis originaalsuuruses illustratsiooni. Käsikirjad tuleb esitada paberil ja märgusõna all, lisades kinnises ümbrikus autori andmed.

Tööd palume tuua või saata postiga Eesti Lastekirjanduse Keskusesse aadressil Pikk 73, 10133 Tallinn, märkides ümbrikule «Põlvepikuraamat» ja märgusõna. Konkursi reglemendi leiab lastekirjanduse keskuse koduleheküljelt.

Põlvepikuraamat on ainus omalaadne pildiraamatukonkurss Eestis, mis toimub alates 2006. aastast üle aasta eesmärgiga tuua lastekirjandusse uusi ja kvaliteetseid algupäraseid teoseid. Konkursi kaudu on avaldatud mitmeid armastatud lasteraamatuid, millest osa on jõudnud ka tõlgetena rahvusvaheliste lugejateni.