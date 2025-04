UUS RAAMAT Maestro Neeme Järvi elu ja mõtted jõuavad kaante vahele

Lydia: Kas sa tead, et sinu vanaisa on maailmakuulus dirigent?

Raamat pakub ülevaadet maestro Järvi viimaste aastate tegevusest, suurtest kontsertidest ja suurmeistrite teostest. Aga rohkemgi veel on see mõtisklus muusika olemusest ja sellest, kuidas dirigent jutustab lugusid helide kaudu.

«Dirigeerimine, see on loo jutustamine muusikas,» ütleb Järvi ise. «Ma ei saaks Mahleri sümfooniaid juhatada, kui poleks enne lugenud Goethe «Fausti».»

«Dirigent» ei ole ainult Neeme Järvi portree. Raamatu kaasautoriteks on mitukümmend muusika- ja kultuuritegelast: Andres Mustonen, Ruth Alaküla, Toomas Velmet, Kristjan Hallik, Peeter Vähi, Heili Sibrits, Kristjan Järvi ja paljud teised. Arvamuslugusid jagavad ka muusikakriitikud Eestist ja mujalt maailmast.

Raamat käsitleb ka päevakajalisi teemasid: kas Eesti vajab uut ooperimaja ja ERSO uut kontserdisaali? Vastus on jah – ja sellest on raamatus eraldi peatükk.

Läbi käivad ka Järvide perekonnasaaga ning maestro abikaasa Liilia, keda Järvi nimetab kodu hoidvaks jõuks: «Ta vaatab, et kõik saaks tehtud ja kord oleks majas.»

Neeme Järvi sõnul on tema suurimaks inspiratsiooniks lapsed. Ja kui lugeda Paavo, Kristjani ja Maarika Järvi mõtteid, siis on see inspiratsioon selgelt vastastikune.