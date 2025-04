Eesti keeles ilmus Kim Thúy lummav romaan «Em»

Vietnami päritolu Kanada kirjaniku Kim Thúy «Em» on lummav jutustus, samal ajal jõuline ja õrn teos, mis ülistab vastupanu võimsaimat relva: armastust. See on lüüriline ja sügavalt liigutav romaan, mis keskendub nendele, kelle elud on Vietnami sõja (1. november 1955 – 30. aprill 1975) tõttu pöördumatult muutunud ja põimib kokku lood, mis ulatuvad Aasiast Ameerikani. Romaani tõlkis eesti keelde Triinu Tamm.