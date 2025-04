GALERII Kati Torimi raamatuesitlus tõi kokku mõttekaaslased ja muutuste otsijad

Torimi värske raamatu keskmes on teadliku muutuse programm, mis aitab lugejal teadlikult oma elu juhtida. Torim usub, et et suur osa meie sisemistest seisakutest ja rahulolematusest tuleneb lugudest, mida me iseendale räägime – piiravatest uskumustest, hirmudest ja läbi aegade tekkinud mustritest. «Neid lugusid, mida me iseendale räägime, ei ole tegelikult olemas. Me peame lahti laskma kõikidest nendest lugudest, sest just siis hakkab elu juhtuma,» rääkis Torim raamatuesitlusel.