Markus Thielemann esitleb Prima Vistal romaani Lüneburgi nõmmest

Romaani peategelane on 19-aastane lambakarjus Jannes, kelle pere on mitme põlvkonna vältel teeninud elatist lambakasvatusega, aga tänapäeval õnnestub see läbi raskuste üksnes tänu turistidele. Algusest lõpuni hoiab teoses pinget fakt, et nõmmele on ilmunud hundid - aktuaalne teema ju koduses Eestiski. Hunt ei ole romaanis mitte üksnes traditsioonilist eluviisi ohustav kiskja, kes tekitab inimestes ärevust ja agressiivsust, vaid on ka võõra ja harjumatu metafoor. Ärevus kandub üle noorele lambakarjuselegi, ning seguneb müütiliste ja unenäoliste nägemustega, mille tagapõhi on seni mahavaikitud perekonnaloos.