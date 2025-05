LASTERAAMAT Pips ja Popi aitavad põnnidel emotsioonidega toime tulla

Pipsile ja Popile meeldib mängida, meisterdada ja koos aega veeta. Kuigi nende päevades on palju naeru ja soojust, satuvad nad aeg-ajalt olukordadesse, mis toovad kaasa kurbuse, pahameele või segaduse. Just sellistel hetkedel tulevad appi sõprus, lahkus ja suur kallistus. Need on väärtused, mida raamatusari lastele õrnalt ja mänguliselt edasi annab.