UURIJAD TORMIVANGIS Neli päeva saarel koos saladuste ja surnukehaga

Ilmunud on uus põnevik, mille tegevus toimub Šotimaa ranniku lähedal asuval väikesel saarel. Saladusi täis romaani «Hundipuu» autor on Austraalia viie miljoni elanikuga suurlinnas Melbourne’is elav Laura McCluskey, kes on teletoimetaja, filmiprodutsent ja näitleja.