GALERII Esitleti piiblitõlke sõnaraamatut, mille ilmumine on keele- ja kultuurilooline saavutus

Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kinnitab, et vanema piiblitõlke sõnaraamatu ilmumine on keele- ja kultuurilooline saavutus. «See on monument erakordselt loomingulisele ajajärgule eesti keele arengus, mil suurt osa sõnavarast ja väljendusviisist ei olnudki veel olemas. Erilisel kombel on sattunud sõnastik ilmuma ajal, mil alustatakse parajasti uue piiblitõlkega eesti keelde ning tõlkijad on janused erinevate tõlkevõimaluste järele. Kõige vanem piiblitõlke keel ulatab sedaviisi käe kõige uuemale, alles sündivale keelele,» sõnab ta.