Harri Rinne soovitab 10 raamatut, mis panevad elu üle järele mõtlema (ja vahel ka vanduma)

Harri Rinne on Soome kirjanik, muusik ja kultuuritegelane, kelle loominguline tegevus on ulatunud üle riigipiiride, ühendades Soome ja Eesti kultuuriruumi. Tema mitmekülgne karjäär hõlmab nii kirjandust kui ka muusikat, olles tuntud oma panuse poolest mõlemas valdkonnas. Rinne on kirjutanud mitmeid teoseid, mis kajastavad tema sügavat huvi sotsiaalsete teemade ja inimestevaheliste suhete vastu. Lisaks on ta osalenud erinevates muusikalistes projektides, tuues esile oma loomingulist mitmekesisust. Apollo uuris Harrilt, milline lugeja ta on ja mis raamatuid ta ka teistele raamatusõpradele hetkel soovitada tahaks. Valik on teie ees.

Ma loen palju. Ja kiiresti. Raamaturiiul, mille peal poleks midagi oma korda ootamas, oleks sama kurb kui tühi külmkapp või sahver. Uut lugemist soovitavad sõbrad ja tuttavad, tihti käin ka raamatupoes, kas päriselt või virtuaalselt. Nooremana, kui oli jaksu oodata, millal midagi raamatukogust kätte saaks, oli mul kombeks võtta nendele neljale-viiele ettemõeldud raamatule lisaks üks suvaline, juhuslik teos, kasvõi kolmanda riiuli esimene punaste kaantega raamat.

Loen ilukirjandust, ajalugu, elulugusid (sõbrad hakkavad olema vanuses, et peaaegu iga teine on sellise ka välja andnud) ja palju muud; tihti samal ajal, aga laineti. Üks raamat viib teiseni oma teemadega jne. Millises keeles loen, sõltub olukorrast. Kust saab kiiremini – oodata nagu ei viitsi – kas on tõlge olemas jne. Eesti, soome ja inglise keelel pole selles mõttes suurt vahet, välja arvatud, et enamik teadusteoseid kipub olema inglise keeles. Rootsi keeles on natuke raskem, aga saan hakkama. Saksa keeles enam mitte, olgugi et seda ammu koolis seitse aastat õpiti. Hispaaniaga läheb sõnaraamatuga sportimiseks, see pole enam suur nauding.

Doris Kareva, «Mandragora». Foto: Raamat

Doris Kareva «Mandragora»