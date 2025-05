ÕPETUS RAAMATUST Loe, kuidas kastanitest pesuvahendit teha

Nancy Birtwhistle on Briti tuntud telesaate «Great British Bake Off» võitja ning koristamisentusiast, kes jagab lihtsaid nippe kodutööde tegemiseks. Nancy teadmised ei ole midagi uut, need on unustatud võtted. Ta tuletab meelde, kuidas paar põlvkonda tagasi koristati ja millised võtteid tasub tänapäevalgi kasutada.